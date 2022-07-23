شكرا لقرائتكم خبر ساديو ماني: ترك ليفربول أفضل قرار في حياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد التتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، أكد السنغالي ساديو ماني أن رحيله عن ليفربول كان أفضل قرار اتخذه لكونه يحتاج إلى تحد جديد.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» «إنه لم يأخذ قرار الرحيل عن ليفربول في الفترة الماضية فحسب»، مؤكدا «اتخذت قراري بالرحيل العام الماضي؛ لأنني أحتاج إلى تحد جديد في حياتي»، مضيفا «بالنسبة لي لقد كان هذا هو الوقت الصحيح، لقد تحدثت مع المدرب منذ عام وأخبرته برغبتي في الرحيل».

وتابع «إذا تابعت قصتي، فقد أتيت من قرية صغيرة ولذلك كانت حياتي دائما عبارة عن تحد، لذلك أريد خوض التحديات الجديدة طيلة الوقت».

وأكد اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، أنه قضى 8 أعوام في البريميرليج، منها 6 سنوات رائعة في ليفربول، وأستطيع أن أقول «إننا فزنا بكل شيء ممكن».

وأضاف «لم يكن قرارا سهلا ولكن في الحياة تتخذ قرارات من هذا النوع، ولكنني أعتقد أنني اتخذت القرار الأفضل في مشواري الكروي، أنا الآن في واحد من أفضل الأندية في العالم وسعيد حقا للوجود في بايرن ميونخ وأتطلع لبداية الموسم المقبل».

وعن بايرن ميونخ قال ماني «حينما أتى بايرن ميونخ وأخبروني بمشروعهم، كنت شغوفا للغاية بالانضمام إليهم، لديهم أهداف واضحة، يريدون تحقيق الألقاب والفوز بدوري أبطال أوروبا، إذا كنت في ناد يحارب طيلة الوقت على كل شيء، سيكون الانضمام إليه خيارا سهلا».