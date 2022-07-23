شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: لا أفكر في العودة إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، عدم تفكيره في العودة إلى بايرن ميونخ مرة أخرى في المستقبل القريب.

المدرب الإسباني رحل عن بايرن في 2016 لينتقل إلى سيتي ويحصد معه العديد من الإنجازات المحلية، ولكن تظل التكهنات تحيط بمستقبله وخطوته القادمة في حالة الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقال في تصريحات صحفية عن العودة لبايرن «لا، سأكون أكبر من اللازم، والآن لديهم مدرب استثنائي ويقومون بعمل جيد في سوق الانتقالات لذلك هذه الاحتمالية تبدو بعيدة، ربما أعود لهم فقط ولكن للزيارة».

وأضاف «بالطبع أملك الكثير من مشاعر الحب تجاه بايرن، كنت في غاية السعادة معهم وأتطلع لرؤية العديد من الأشخاص منهم مرة أخرى».

وأوضح «لقد كان جزءا لا يصدق من حياتي، لا يزال لدي شقة في ميونخ، وبعد زوال الوباء ربما حان الوقت لزيارة المدينة التي أمتلك ذكريات رائعة بها».

وأبان أن المدرب يوليان ناجلسمان تعرض لصدمة قوية هذا الصيف، برحيل مهاجمه البولندي إلى برشلونة.

وقال جوارديولا «إنه مدرب شاب ولكنه يتمتع بخبرة كافية من خلال تجربته مع لايبزيج، والآن هو في بايرن ميونخ حيث الطلبات والتوقعات المرتفعة».

وتابع «يمكنني الاستشهاد بنا، الآن لدينا إرلينج هالاند وألفاريز موجودان بالفريق وسيكون لهما تأثير إيجابي علينا، ولكن قبل قدومهما قمنا بتسجيل الكثير من الأهداف الموسم الماضي وفزنا بالدوري الإنجليزي وتأهلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكنا من أكثر الفرق تهديفا في أوروبا».

وأنهى حديثه «لذلك بايرن لديهم القدرة على تسجيل الأهداف وهذا هو الشيء الأهم، من الصعب استبدال ليفاندوفسكي لكن ناجلسمان مدرب موهوب لديه الكثير من الأفكار وسيجد الطريقة الصحيحة لتعويضه».