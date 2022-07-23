شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكتفى بتعادل سلبى مع المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طلائع الجيش مع المقاصة سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء الشوط الأول متوسط في المستوى الفني من الفريقين، وإن كان الطلائع الكثر سيطرة ووصولا إلى مرمى المقاصة، ولكن بدون تهديد حقيقي أمان مرمى الفريق الفيومي.

وفي الشوط الثاني لم ينجح كلا الفريقين في زيارة شباك الآخر لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري المركز السادس برصيد 38 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وبينما يتذيل المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 26 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 9 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.