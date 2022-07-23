شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يهاجم فيوتشر بـ"منسى وبامبو" في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيلة الفريق لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وأحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمد هلال- أحمد سعيد - كريم بامبو - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي - أمير مدحت - محمود سيد - محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل - محمد بسيوني - فادي فريد".