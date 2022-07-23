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قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري".

حرص ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش التحضيرات لمباراة الجونة غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة .

وشرح سواريز للاعبي الأهلي نقاط القوة والضعف في صفوف الجونة، وأسلوبهم في اللعب والتحضير وكذلك وضعيتهم في الدفاع.

وبدأ أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من جراحة الرباط الصليبي.

وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام، قبل المشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية خلال شهر من الآن.

وكان أكرم توفيق قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي، وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية متنوعة داخل مصر وفي قطر للتعافي من هذه الإصابة، وتمهيدًا للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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