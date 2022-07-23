قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري".
حرص ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش التحضيرات لمباراة الجونة غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.
وشرح سواريز للاعبي الأهلي نقاط القوة والضعف في صفوف الجونة، وأسلوبهم في اللعب والتحضير وكذلك وضعيتهم في الدفاع.
وبدأ أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من جراحة الرباط الصليبي.
وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام، قبل المشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية خلال شهر من الآن.
وكان أكرم توفيق قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي، وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية متنوعة داخل مصر وفي قطر للتعافي من هذه الإصابة، وتمهيدًا للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.