شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الجونة.. غياب ديانج وعودة ميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري".