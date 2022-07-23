شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إمام عاشور وعودة سيف جعفر من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها مساء غد الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ‏‎

وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي. ‏‎

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - سيف فاروق جعفر - يوسف إبراهيم "أوباما " - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور للإيقاف، مع عودة سيف فاروق جعفر، مع غياب المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لرحيلهم عن الفريق بعد انتهاء تعاقدهما.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.