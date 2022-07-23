شكرا لقرائتكم خبر عن فراس بن عيفية جاهز لقيادة هجوم إيسترن كومبانى أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، خدمات لاعبه التونسى فراس بن عيفية مهاجم الفريق، بعد تعافية من الإصابة وأصبح جاهزًا لتدعيم الفريق أمام المصرى البورسعيدى فى مواجهتهما الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعافى فراس بن عيفية من الإصابة بشد فى عضلة الخلفية، والتى أبعدته عن الفريق قرابة الشهر، ودخل التونسى قائمة الفريق لمباراة الاتحاد الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/ 2، إلا أن اللاعب شعر ببعض الآلام قبل المباراة، مما جعل علاء عبد العال يفضل إراحته حتى لا تعاوده الإصابة مجددا.

وشارك فراس بن عيفية فى تدريبات إيسترن كومبانى بشكل طبيعى ليكون جاهزا للدخول فى قائمة الفريق أمام المصرى، بينما لايزال أحمد أمين قفة يبتعد عن تدريبات الفريق بعد إصابته بمزق كامل في منشأ عضلة الضامة التي أبعدته لأكثر من شهر عن مباريات فريقه في الدورى.

ويعانى أحمد أمين قفة من مزق فى الضامة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدورى، والذى بدأ عملية التأهيل من هذه الإصابة بعد شفائه من المزق، وسيحتاج 15 يوما على الأقل ليكون جاهزا لتدعيم صفوف إيسترن كومبانى الذى في أشد الحاجة لخدماته للخروج من منطقة الخطر في الجدول.

كما يغيب أحمد دعدور حارس مرمى الفريق عن التدريبات بعد إصابته بفيروس كورونا، وينتظر اللاعب عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته من الفيروس للعودة مجددا لعرين الفريق، في الوقت الذى اقترب الحسينى طه مدافع الفريق من العودة لصفوف الفريق بعد 10 أيام بعد فك الجبس لإصابته في مزق في أنكل القدم.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.