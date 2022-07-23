شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي بملعب استاد الإسماعيلية في السادسة والنصف من مساء الأحد، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.