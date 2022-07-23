شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسلاح يكرم وزارة الشباب والرياضة على تنظيم بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، على تكريم وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصرى للسلاح، وذلك على الجهود المبذولة لإخراج بطولة العالم للسلاح بهذا الشكل المشرف، إضافة إلى تكريم شركة بريزنتيشن المنظمة للبطولة.

جاء ذلك خلال حفل ختام البطولة الذى حضره محمد سعيد مازن، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وسيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن المنظمة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية، وممثلو الاتحاد الدولى والاتحاد المصرى للسلاح.

وقامت وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للسلاح، واللجنة الأوليمبية بإهداء أعضاء الاتحاد الدولي بعض من الهدايا التذكارية على هيئة التحف الفرعونية.

وقدمت الدولة المصرية كامل الدعم لبطولة العالم للسلاح، وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات من خلال اللجنة العليا المنظمة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة، وتضافر الجهود بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات والوزارات المعنية واللجنة المنظمة؛ سعيا لتنظيم البطولة على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح الباهر لها على غرار البطولات الدولية الكبرى التي تستضيفها مصر.

كما شهدت الفعاليات الختامية للبطولة تكريم اللجنة الأوليمبية وشركة بريزنتيشن للاتحاد المصري للسلاح على حسن التنظيم والتعاون المثمر فى نجاح البطولة التى لاقت إشادة جميع اللاعبين والوفود المشاركة.

وأقيمت فاعليات البطولة في الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى بمشاركة 1060 لاعبا ولاعبة من 105 دول، واحتضنت المنافسات الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.