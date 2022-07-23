المصائب لا تأتي فرادى.. نجم الأهلي يغيب عن الملاعب شهرين بسبب الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النادي الأهلي، إصابة مهاجمه محمد شريف بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين.

يبدأ محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي.

ووفقا للموقع الرسمى للأهلى، يحتاج محمد شريف إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

ويستضيف الأهلي، نظيره الجونة، في السادسة والنصف مساء غد الأحد، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثرا بخسارته لقب كأس مصر ٢٠٢١ على يد غريمه الزمالك بهدفين لهدف.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي

الشناوي

علي معلول، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني

حمدي فتحي، ديانج، قفشة، عبد القادر، صلاح محسن

حسام حسن

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.