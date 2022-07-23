شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال القارة.. منتخب الجودو يحصد كأس أفريقيا للشباب بـ13 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب الوطني للجودو، كأس البطولة الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة 21 دولة، وجاء منتخب مصر في المركز الأول بعد أن حصد لاعبونا، 13 ميدالية متتوعة بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.

جاءت الميداليات الذهبية من خلال:

يسري سامي – وزن 60 كجم

علي محمد – وزن 81 كجم

هادي حسين – وزن 100 كجم

أحمد فرج – وزن +100 كجم

حنين حسن – وزن 57 كجم

فاطمة محمد – وزن 63 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وجاءت الميداليات الفضية من خلال:

عادل حمادة – وزن 66 كجم

تسنيم تامر – وزن 75 كجم

فريدة مجدي – وزن 70 كجم

صفا سليمان – وزن +78 كجم

وحصد الميداليات البرونزية كل من:

زياد الدالي – وزن 81 كجم

أفنان ياقوت – وزن 70 كجم

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة بإجمالي 141 متنافس، جاءوا بواقع 78 لاعبا و63 لاعبة.

وشارك في البطولة منتخبات، أنجولا وبتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجزر القمر وكوت ديفوار والجابون وجامبيا وغينيا وكينيا ومدغشقر والمغرب وموزمبيق والنيجر والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، بالإضافة لمنتخب مصر.

وكان منتخب الناشئين قد توج أيضا منذ ساعات بكأس البطولة الأفريقية، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ليتربع الجودو المصري على عرش القارة الأفريقية.