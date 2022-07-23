شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: كوكا يغيب ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابة أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق.

ويخضع أحمد نبيل كوكا لفترة تأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.

وغاب أحمد نبيل كوكا عن قائمة الأهلي لمباراتي بيراميدز والزمالك في بطولتي الدوري والكأس؛ بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وسيواصل الغياب عن الفريق الفترة المقبلة لحين تعافيه من الإصابة.

ويأمل ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، في استعادة اللاعبين المصابين في أقرب وقت لتدعيم صفوف الفريق، في ظل الإصابات المتعددة التي تلاحق العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة.