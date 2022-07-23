شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول لمباراة طلائع الجيش والمقاصة بالتعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد المقاصة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء الشوط الأول متوسط في المستوى الفني من الفريقين، وإن كان الطلائع الكثر سيطرة ووصولاً إلى مرمى المقاصة، ولكن بدون تهديد حقيقي أمان مرمى الفريق الفيومي.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وبينما يتذيل المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.