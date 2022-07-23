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نهاية الشوط الأول لمباراة طلائع الجيش والمقاصة بالتعادل السلبي

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد المقاصة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد جهاز العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الممتاز هذا الموسم.

وجاء الشوط الأول متوسط في المستوى الفني من الفريقين، وإن كان الطلائع الكثر سيطرة ووصولاً إلى مرمى المقاصة، ولكن بدون تهديد حقيقي أمان مرمى الفريق الفيومي.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وبينما يتذيل المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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