شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور وأحمد حسام طه حكام الفار في نهائي أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الثنائي المصري أحمد الغندور وأحمد حسام طه ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، والذي يجمع منتخب المغرب بنظيره جنوب أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ويتكون الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية من: "الرواندية سلمى، والنيجيرية ميمي، والمالية فانتا، ووماريا من موريشيوس، فيما يتواجد معهم في الفار الغندور وأحمد حسام والتونسي هيثم قيراط".

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، اختارت 5 حكام مصريين للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات وهم أحمد حسام طه حكم VAR وأحمد الغندور حكم VAR وشاهنده المغربي حكما للساحة ويارا عاطف ومني عطا لله مساعدتان.

واستطاع المنتخب المغربي أن يسطر تاريخا جديدا له بالوصول لأول مرة لنهائي أمم أفريقيا للسيدات بعد الإطاحة بنظيره النيجيري من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهل منتخب جنوب أفريقيا للمباراة النهائية بعد فوزه على زامبيا في المربع الذهبي بهدف دون رد.

يلتقي منتخب المغرب صاحب الأرض والتنظيم، بنظيره جنوب أفريقيا في نهائي أفريقيا للسيدات، مساء يوم السبت 23 يوليو 2022.