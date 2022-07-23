سموحة يرصد مكافأة مضاعفة من أجل الفوز على الزمالك بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو نادى سموحة، مكافأة مضاعفة لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على الزمالك فى المباراة المقبلة المقرر لها التاسعة مساء الأحد، في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.



وقال وليد عرفات رئيس سموحة فى تصريحات خاصة، إنه وعد بصرف مكافأة مضاعفة من أجل تحقيق الفوز والتقدم فى جدول الدورى، خاصة أن الفوز على الزمالك يسكون دافع كبير للاعبين فى المباريات المقبلة.



وأضاف وليد عرفات فى حديثه للاعبين فى مران سموحة: إن المباراة قوية ولازم نخوضها من أجل الفوز بعيدًا عن حسابات القمة والدورى، وكل تركيزنا على مشوار الفريق ومحاولة إنهاء الموسم فى أفضل مركز بجدول الدورى".



ويعاني سموحة من العديد من الغيابات في مباراة الزمالك بغياب كل من الهاني سليمان الذى أكد أنه تعافى تمام من الإصابة وشارك فى المران بشكل طبيعى إلا أنه يعانى من نزلة برد فضل الجهاز الطبى إبعاده عن الفريق فى هذه المباراة بالإضافة إلى صديق أوجولا الذى اشتكى من آلام فى عضلات الظهر، كما اشتكى حسين فيصل من شد فى العضلة الضامة، بجانب كل من أحمد حمص وحليمو، حمدى علاء الموقوف مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية التي خسرها الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.



وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الزمالك كالتالي:

عمر صلاح، حسين تيمور، أحمد عبد التمساح، خالد عبدالفتاح، أحمد جمال، أحمد حكم، رجب نبيل، محمد عبدالعاطي، مصطفى الخواجة، محمد كناريا، أبو بكر ليادي، عبد الكبير الوادي، مروان حمدي، اليا سيلا، فهد جمعة، شريف رضا، أحمد بيكهام، محمد شكري، على الملواني، مهاب أشرف، إسماعيل أشرف، محمد سعيد.



ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى رصيد 39 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.