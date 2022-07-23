شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غياب 3 أسابيع للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يخوض اللاعب تدريبات تأهيلية منتظمة خلال هذه الفترة للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويسير طاهر محمد طاهر في برنامجه التأهيلي بشكل منتظم للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد 3 أسابيع.

وأصيب طاهر محمد طاهر بمزق في العضلة الخلفية الأسبوع قبل الماضي خلال مباراة فيوتشر التي جمعتهما بالجولة الـ24 ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.