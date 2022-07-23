شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع من ذوى الهمم يستعرض مهاراته مع شيكابالا فى تدريب الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض أحد مشجعى فريق الزمالك، من ذوى الإعاقة مهاراته مع كرة القدم، بمشاركة محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر فيس بوك، مقطع فيديو للمشجع الذى يستعرض مهاراته مع شيكابالا، معلقين عليها: "في حالة أردت مشاهدة مهارات خاصة اليوم".

ويدخل فريق الزمالك الليلة معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الفريق الأبيض بطلاً لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.