شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يتألق فى تدريبات أسوان استعدادًا للدورى القادم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الجابوني ماليك إيفونا بمستويات مميزة في تدريبات نادي أسوان خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق حاليًا استعدادًا للدوري الممتاز.

وجاء الظهور المميز للاعب الأهلي السابق وأسوان الحالي ليرد على كل الانتقادات التي تعرضت لها إدارة النادي بعدما شكك البعض في قدرة اللاعب على العودة للملاعب بعد فترة ابتعاد طويلة بسبب الإصابة.

وكان إيفونا قد انضم لفريق أسوان بعقد يمتد لموسمين، قبل أن يعود بعد أيام من التوقيع إلى الجابون لإنهاء بعد الإجراءات الخاصة به، والانتظام في معسكر أسوان بالقاهرة والذى انطلق منذ ثلاثة أيام.

واجتاز إيفونا مراحل الكشف الطبى الشامل بنجاح الذى أجراه له المسئولون عن نادى أسوان الرياضى بأحد المراكز الطبية الخاصة فور وصوله أسوان ليتتم تعاقده رسميا مع أسوان فى صفقة إنتقال حر موسمين بداية من موسم 2022/2023 بالدورى الممتاز.

كان الشافعي صالح رئيس نادي أسوان اكد امس أنهم اتفقوا مع هيثم عرابي مدير التعاقدات بعدم تفعيل التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا قبل التأكد من سلامة اللاعب.