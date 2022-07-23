شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد مشاركة بيرسي تاو في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خاضه الفترة الماضية للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

وأنهى بيرسي تاو البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري.

وكانت إصابة بيرسي تاو عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، وخاض طوال الفترة الماضية برنامجًا علاجيًّا قبل عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.