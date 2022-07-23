شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو فى ختام الاستعداد لموقعة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش التحضيرات لمباراة الجونة غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشرح سواريز للاعبي الأهلي نقاط القوة والضعف في صفوف الجونة، وأسلوبهم في اللعب والتحضير وكذلك وضعيتهم في الدفاع.

وبدأ أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من جراحة الرباط الصليبي.

وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام، قبل المشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية خلال شهر من الآن.

وكان أكرم توفيق قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي، وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية متنوعة داخل مصر وفي قطر للتعافي من هذه الإصابة، وتمهيدًا للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.