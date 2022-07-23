وليد فؤاد يمثل مصر فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بكولومبيا

القاهرة - سامية سيد - يمثل السباح وليد فؤاد، مصر فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف والتى ستقام بمدينة كالى بكولومبيا خلال ألفترة من 24 - 27 يوليو 2022.

كانت السباحة ندا مجدي أبو مسلم حققت إنجازا كبيرا خلال فعاليات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والتى تقام حاليًا بكولومبيا بحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق 1500 متر محققة رقما مصريا وعربيا جديدا.

كما حققت السباحة جميلة علي صابر المركز الرابع فى نفس السباق وقد أعلن الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص ورئيس البعثة المصرية عن مفاجأة جديدة وهو إسناد تنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمصر نهاية شهر يونيه ٢٠٢٣ ومن المقرر تنظيمها بالعاصمة الإدارية الجديدة.