شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، فريق بيراميدز غدًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم:



فى حراسة المرمى: محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – كمال السيد

فى خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد نصر – عمرو الحلواني – محمد دسوقي.

فى خط الوسط: عمر الوحش – محمود عبد العاطي دونجا – محمد عادل – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد بن خماسه – محمد عبد السميع – حسن ياسين – أحمد مصطفي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي.

فى خط الهجوم: محمد الشامي – مروان حمدي – خالد النبريصي

ويغيب عن هذا اللقاء عمر رضوان وأحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمود البدري وعماد حمدي وجان موريل ومحمود عبد الله وحازم مرسي.

ويسعى الفريق لمواصلة صحوته الأخيرة بعدما فاز على سموحه وفيوتشر ليبتعد عن منطقة لا تليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.