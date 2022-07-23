شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخسر من غانا 6 / 5 فى ذهاب تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الغاني بنتيجة 6/ 5 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في غانا في ذهاب الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا موزمبيق 2022.

ويرأس بعثة المنتخب فى غانا محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف على الكرة الشاطئية.

واختار مدرب المنتخب قائمة لاعبين تضم كلاً من.. محمد السيد وابراهيم حسن حارسى المرمى ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد واحمد الشحات و هيثم عاطف ومحمد عبدالنبي وعبدالرحمن حسن واسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلاً من مصطفى لطفي مديرا فنيا ، وأحمد أبوسريع المدرب العام، ومحمد فوزى مدرباً لحراس المرمى.