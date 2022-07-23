شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب محمد شريف شهرين عن الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي.

ووفقا للموقع الرسمى للأهلى، يحتاج محمد شريف إلى فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

وكان محمد شريف قد خضع لأشعة خلال الساعات الماضية للوقوف على إصابته، وأكدت الأشعة إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه لمدة تصل إلى شهرين.

وتعرض محمد شريف مهاجم فريق الاهلى للاصابة خلال مباراة الزمالك فى نهائى كاس مصر التى حسمها الأبيض بفوز 1/2، ما أدى إلى تبديله بزميله حسام حسن فى الدقيقة 25 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة.