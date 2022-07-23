شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يودع لاعبى الزمالك ويحتفل بكأس مصر داخل غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد طارق حامد وسط لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، داخل غرف خلع الملابس مع زملائه بالفريق لتوديعهم قبل الرحيل عن القلعة البيضاء، حيث انتهت علاقة اللاعب بناديه فى ظل انتهاء تعاقده.

وحرص لاعبو الزمالك على التقاط صورة تذكارية مع طارق حامد، وحمل محمود عبد الرزاق شيكابالا قميص اللاعب وأمامهم كأس مصر، الذى توج به الفريق مساء الخميس الماضى، على حساب الأهلى.



لاعبو الزمالك مع طارق حامد

ويدخل فريق الزمالك الليلة معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الفريق الأبيض بطلاً لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.