شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلم إيطاليا راية تنظيم بطولة العالم للسلاح 2023 بميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح مصر 2022 برئاسة عبد المنعم الحسيني رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بتسليم راية تنظيم بطولة العالم المقبلة التي تقام في مدينة ميلانو الإيطالية عام 2023 قبل نهائيات اليوم الختامي للبطولة بالصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

وسلم عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري الراية إلى باولو ازي رئيس الاتحاد الإيطالي للسلاح في حضور إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي.

وأقيمت مراسم تسليم الراية بحضور ميشيل وكولروني سفير إيطاليا في مصر وباولو ازي رئيس الاتحاد الإيطالي للسلاح وماركو فيتشيرا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم 2023 بميلانو وجورجيو سكارسو عضو اللجنة المنظمة لبطولة العالم المقبلة 2023 وماركو ريفا ممثل اللجنة الأولمبية الإيطالية بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وقد أناب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد سعيد مازن ودكتور محمد الدمياطي لحضور نهائيات اليوم الختامي للبطولة. كما حضر المنافسات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وخلال كلمته وجه رئيس الاتحاد الدولي شكره للاتحاد المصري برئاسة عبد المنعم الحسيني على استضافة بطولة العالم للسلاح والتنظيم الرائع للبطولة، ووجه التقدير للدولة المصرية، لتوفير كل الإمكانيات، مثنيًا على ما تتمتع به مصر من بنية رياضية مميزة مؤكدا أنه أنبهر بالتنظيم المصري للبطولة.

وأقيمت بطولة العالم في مصر خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجاري بمشاركة 105 دولة يمثلهم 1060 لاعبة ولاعبة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.