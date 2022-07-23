الامارات | فوز مثير للبنان على الأردن.. تأهل إلى نهائي كأس أسيا لكرة السلة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مثير للبنان على الأردن.. تأهل إلى نهائي كأس أسيا لكرة السلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب اللبناني على حساب الاردن الى نهائي كأس آسيا لكرة السلة لمواجهة استراليا على اللقب.

وجرت احداث المباراة التي اقيمت اليوم السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا ضمن الدور نصف النهائي بطريقة مثير بعد ان تقلب الفوز بين الطرفين، وكان منتخب الاردن قريبا من التأهل بفارق "نص سلة" بنتيجة 85-84 لكن لاعب منتخب لبنان وائل عركجي سجل في اخر ثانية سلة الفوز لينتهي اللقاء 86-85.

وتلعب استراليا ولبنان في النهائي بينما تتواجه الاردن مع نيوزيلاندا على المركز الثالث.

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