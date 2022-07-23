شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد شهر بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، حيث يخضع للقياسات البدنية والفحوصات بعد نحو 30 يومًا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

وكان عمار حمدي قد أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أشهر، وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية للتعافي تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.