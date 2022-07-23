شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية ميكيسونى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق بشكل رسمي، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الركبة.

وشارك لويس ميكيسوني في تدريبات الأهلي الجماعية، وبات لائقًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

وتعرض ميكيسوني للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال شهر مايو الماضي، وخاض برنامجًا تأهيليًّا وتعافى من الإصابة وبات لائقًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.