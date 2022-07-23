شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مراد نوري رئيس الاتحاد التركي للريشة الطائرة، على استقبال نظيره محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للعبة، وأعضاء البعثة المصرية المشاركة ببطولة تركيا الدولية للشباب والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 25 يوليو الجاري.

ورحب "نوري" بالبعثة المصرية المشاركة مؤكدًا أن منتخب مصر للريشة الطائرة يقدم أداء مميز خلال الفترة الماضية وهو ما يتجلى في تأهل 3 لاعبين للمرة الأولى في التاريخ لدورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت الصيف الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو، إضافة إلى نجاح ضحى هاني في حصد برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط للمرة الأولى أيضًا.

وخلال المقابلة اتفق الطرفين على تعزيز سبل التعاون وإقامة معسكرات تدريبية بين المنتخبين كما أكد الجانب التركي على مشاركته ببطولة مصر الدولية والمزمع إقامتها أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتشارك مصر في بطولة تركيا الدولية للشباب ببعثة مكونة من 8 لاعبين وهم "عمر زكريا - سيف عمر - معاذ هشام - محمد حجازي - جنا هشام - ريم حسين - عاليا عمرو - جنة هشام"، ويشرف على الإدارة الفنية للمنتخب الوطني آلاء يوسف ويعاونها هشام سليمان المدرب العام، فيما يترأس البعثة محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للعبة.

وتأتي البطولة كاستعداد قوي لدورة الألعاب الأفريقية الرابعة للشباب والمقرر إقامتها نهاية شهر أغسطس المقبل، فيما تقام بطولة العالم بإسبانيا أكتوبر المقبل.