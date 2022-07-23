شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الزمالك يتوج بلقب كأس مصر 28 مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 28 فى تاريخه، بعدما حقق الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائى كأس مصر لعام 2021 التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضىى، على استاد القاهرة الدولي.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.