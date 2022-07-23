شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يشارك في جزء من مران الأهلي ويعود بشكل كامل بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي المشاركة في أجزاء من تدريبات الفريق ضمن مراحل تأهيله من إصابته الأخيرة التى أجرى على أثرها جراحة الرباط الصليبي.

وجاءت مشاركة أكرم توفيق في جزء من تدريبات الأهلي منذ خمسة أيام وفقاً للبرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب حالياً قبل المشاركة في الدريبات الجماعية بشكل كامل بعد شهر من الأن تقريباً.

وكان أكرم توفيق قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلة متنوّعة داخل مصر وخارجها للتعافي من هذه الإصابة وتهيداً للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم ،السبت،استعداداً لمواجهة الجونة في السادسة والنصف من مساء غداً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.