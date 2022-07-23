شكرا لقرائتكم خبر عن اليونانى كوستاس يُجري جراحة الركبة لـ حسين الشحات في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجري حسين الشحات لاعب الأهلى عملية جراحية نهاية الأسبوع الجارى بمستشفى اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف الخبير اليونانى بابا كوستاس أحد أكبر المتخصصين فى إجراء العمليات الدقيقة فى الركبة، والذى أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة فى العالم.

ومن المقرر أن يغادر حسين الشحات القاهرة فى غضون أيام قليلة فور الانتهاء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وأعلن الجهاز الطبى للأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة اصابة حسين الشحات بقطع كامل فى غضروف الركبة وذلك قبل مباراة الجونة المؤحلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى اقيت يوم 5 يوليو الجارى.

ويعد مستشفى إسباير أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في الإصابات الرياضية بالعالم، وبات قبلة لعدد من نجوم الكرة العالميين لما يضمه من مراكز تأهيل متخصصة ساهمت بشكل كبير في الإسراع بعودة أكثر من لاعب إلى التدريبات وفى مقدمتهم أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي أنهى برنامجه التأهيلي هناك.

ويشارك حاليا في أجزاء كبيرة من تدريبات فريقه، تمهيدًا للمشاركة في كامل التدريبات، وأيضًا عمار حمدي الذي أدى المراحل الأولى من برنامجه التأهيلي في مستشفى إسباير، وقبله زميله في الفريق محمود متولي، وحاليا يؤدي عمرو جمال لاعب الأهلي السابق وفاركو الحالي برنامجه التأهيلي هناك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة غدا الأحد، في بطولة الدوري الممتاز.