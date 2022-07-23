الامارات | إتحاد الكرة العراقي قد يتخلى عن التعاقد مع مدربين اجانب ويقترب من تكليف المدرب باسم قاسم

شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد الكرة العراقي قد يتخلى عن التعاقد مع مدربين اجانب ويقترب من تكليف المدرب باسم قاسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مواقع إعلامية عراقية عن إن إتحاد الكرة العراقي يقترب من التعاقد مع مدربين مواطنين لقيادة المنتخبات الوطنية متخليا بذلك عن فكرة الاستعانة بمدربين أجانب والتي تحدث عنها في مناسبات سابقة حيث نشر موقع "معرض الكرة العراقية" في تويتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تفيد بأن إتحاد الكرة يقترب من تكليف المدرب المواطن باسم قاسم لتدريب المنتخب الوطني والذي تنتظره إستحقاقات دولية مهمة منها المشاركة في "خليجي 25"، ومباريات ودية أخرى أبرزها مواجهة المكسيك الودية والتي ستقام في إسبانيا إستعدادا لمشاركة

المكسيك في كأس العالم التي ستقام في قطر العام الحالي، وذكر الموقع أيضا إن المدرب راضي شنيشل يقترب من تسلم مهمة تدريب المنتخب الأولمبي.

ولم يذكر الموقع الاسباب التي أدت لذلك بعد أن تحدث الإتحاد العراقي سابقا عن مفاوضات واسعة مع مدربين اجانب للتعاقد معهم لتسلم مهام تدريب منتخباته.

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