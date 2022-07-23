شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم قرار إيقاف الإسماعيلى عن القيد لحين سداد غرامة سعد الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف النادى الإسماعيلى عن القيد بسبب عدم تسديد النادى لعقوبة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش السابق.

وجاء نص الخطاب ليؤكد ايقاف القيد للنادي الإسماعيلي لحين سداد قيمة العقوبة بدون تحديد مدة الإيقاف، وليس الايقاف ثلاثة فترات قيد كما يتردد.

وفى وقت سابق قررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم النادي الإسماعيلي 600 ألف دولار لصالح لاعبه السابق التونسى لسعد الجزيرى.

وكان الجزيرى الذى انضم للإسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار، إذ أصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

وكان الإسماعيلى مطالباً بتسديد مايقرب من 12 مليون جنيه للاعب ، حتى لايتم حرمانه من القيد لمدة 3 سنوات.