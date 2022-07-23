شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والجونة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة الجونة المقرر إقامتها على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة فى الدوري

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصرى يقترب من النهاية والصراع يشتعل

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25مباراة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.