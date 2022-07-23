7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك عقب التتويج بالكأس على حساب الأهلى ، ماذا طلب فيتوريا من سواريز وفيريرا عقب نهائي كأس مصر؟.

المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك عقب التتويج بالكأس على حساب الأهلى

حالة من الأفراح والسعادة عمت علي أرجاء نادي الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر علي حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي علي استاد القاهرة، وحقق الزمالك خلالها الفوز بثنائية مقابل هدف.

ماذا طلب فيتوريا من سواريز وفيريرا عقب نهائي كأس مصر؟

حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على مقابلة الثنائي سواريز وفيريرا مدربي الأهلي والزمالك عقب مباراة نهائي كأس مصر والتي حضرها من المقصورة الرئيسية وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف للفريق الأبيض.

يفقد فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا جهود نجمه محمد صبحى حارس مرمى الفريق فى لقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب الإيقاف.

يحدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز موقف الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الفريق من مباراة المقاصة عقب لقاء الجونة غداً في الدوري.