شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لأحمد فتوح فى الزمالك لتحديد موقفه من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم، السبت، أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد مدى جاهزيته لدخول قائمة مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الأحد.

ويجرى الجهاز الطبى الاختبار لأحمد فتوح لتحديد موقفه من دخول قائمة الزمالك لمواجهة سموحة، حيث يعانى اللاعب من شد فى عضلة السمانة، ولم يتحدد موقفه الطبى من مواجهة الفريق السكندرى.

ويدخل فريق الزمالك الليلة معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.