شكرا لقرائتكم خبر عن سامى هلهل حكما مساعدا لمباراة موريتانيا والعراق بكأس العرب للشباب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المساعد المصري سامي هلهل ضمن طاقم حكام مباراة موريتانيا و العراق في التاسعة مساء اليوم ببطولة كأس العرب.

ويضم الطاقم كلا من عبد العزيز جعفر "السودان" حكم ساحة، سامي هلهل " مصر" مساعد اول

وعبدالله الجردان "عمان" مساعد تاني ، وعمر اليعقوبي " عمان" حكم رابع.

على صعيد متصل، حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 فوزا مثيرا على نظيره العماني بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

جاء الهدف في نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد حواش، وفشل المنتخب العماني في إدراك التعادل في الشوط الثاني، ليحصد شباب الفراعنة أول 3 نقاط في انتظار المواجهة المقبلة أمام الصومال لحسم التأهل للدور الثاني.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالتالي: حراسة المرمى أحمد نادر السيد، وخط الدفاع: طارق سيد، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش، وخط الوسط: صلاح الدين رشا، ماجد هاني، عمر قايد وعمر ممدوح، وخط الهجوم: رأفت خليل وخالد عوض.

وتضم المجموعة الرابعة بكأس العرب للشباب منتخبى مصر وعمان، إلى جانب المنتخب الصومالي، ويسعى محمود جابر المدير الفني لتحقيق نتائج إيجابية مع شباب الفراعنة.