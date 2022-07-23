شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يودع بن شرقى: "بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على توديع المغربى أشرف بن شرقى الذى رحل عن صفوف الفريق الكروى الأول، عقب هزيمة الأهلى بنتيجة 2/ 1 فى نهائى كأس مصر، بالمباراة التى أقيمت مساء الخميس الماضى.

ونشرت الصفحة صورة بن شرقى مع كأس مصر، معلقين علهيا: "بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضاً امتداد لشيء آخر أكثر جمالاً.. ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد.. شكراً بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة".



اشرف بن شرقى

وأجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، بعض التجارب خلال التدريبات الجماعية، لإيجاد حلولاً لتعويض بن شرقي، وقام فيريرا بالدفع ببعض اللاعبين فى مركز الجناح بدلاً من بن شرقى، ويعد يوسف أوباما وسيد نيمار أبرز المرشحان لتعويض رحيل النجم المغربى، عن صفوف القلعة البيضاء.

يدخل فريق الزمالك الليلة معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.