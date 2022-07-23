شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو مصر يتوجون ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر للناشئين تحت 15 سنة، ببطولة إفريقيا لكرة تنس الطاولة، بعد الفوز على نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 3 / 1، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، التى أقيمت في مدينة رادس بدولة تونس الشقيقة.

ومثل منتخب مصر في البطولة، اللاعبين أنس عبد العال، ياسين جابر، ياسين الصيرفي، عبد المالك السيد، وبقيادة المدرب أشرف عباس.





وفي وقت سابق من اليوم السبت، توج منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئات تحت 15 سنة، ببطولة أفريقيا لكرة تنس الطاولة، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس، بنتيجة 3 / 0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، في مدينة رادس بدولة تونس الشقيقة.

ومثل منتخب مصر في البطولة، اللاعبات هنا جودة وحبيبة الباسومي ورسل فتحي ولانا حازم، تحت قيادة المدير الفنى هشام إسماعيل.



منتخب مصر لناشئين تنس الطاولة