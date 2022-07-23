شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستعيد نغمة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد غياب 9 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلص فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا من لعنة غياب الانتصارات بالدوري والتى حاصرته منذ 9 مايو الماضى فلم يحقق الفريق البرتقالى أى انتصار منذ ذلك التاريخ وقت فوزه على فيوتشر ، وعاد فاركو إلى طريق الانتصارات من جديد في الدوري المصري بعد غياب 9 مباريات كاملة.

تغلب فاركو على مضيفه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

سجل أحمد مودي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45 ، وهذه إعادة لنفس نتيجة الدور الأول بين الفريقين، حيث فاز فاركو بهدف من ركلة جزاء، سجله أيضا أحمد مودي.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.