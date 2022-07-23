شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يودع أبو جبل وبن شرقي وأوناجم وطارق حامد: شكراً يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، على توديع زملائه في القلعة البيضاء محمد أبو جيب وطارق حامد والمغربيان أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، وذلك بعد رحيلهم عن الفريق بعد انتهاء مدة تعاقدهم مع النادي.

وقال نشر عواد، عبر صفحته على فيس بوك، صورة للرباعي الراحل عن قلعة ميت عقبة، صحبها بتعليق: "شكراً ليكم يا رجالة وبالتوفيق ليكم إن شاء الله".



عواد

من ناحية أخرى، أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعض التجارب خلال التدريبات الجماعية، لإيجاد حلولاً لتعويض المغربى أشرف بنشرقي الذى رحل عن صفوف الفريق عقب التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب الأهلى.

وقام فيريرا بالدفع ببعض اللاعبين فى مركز الجناح بدلاً من بنشرقى، ويعد يوسف أوباما وسيد نيمار أبرز المرشحان لتعويض رحيل النجم المغربى، عن صفوف القلعة البيضاء.

ويدخل فريق الزمالك الليلة معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.