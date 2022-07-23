شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد رسميا مع المحترف الأمريكى كيندال ديكيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع اللاعب الأمريكي كيندال ديكيس، بعقد يمتد لموسم رياضى 2022_2023 ، لينضم لصفوف كتيبة نجوم سلة زعيم الثغر، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق منتصف الشهر القادم فور وصوله للبلاد.

ويُجيد "ديكيس" اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية .

وعقب ترشيح وإشادة المدير الفني لسلة زعيم الثغر " ميدوراغ " باللاعب و إمكاناته الفنية ، توصلت لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس لصيغه أتفاق مع اللاعب.

ويأتى التعاقد مع المحترف " ديكيس " في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق الأول لكرة السلة استعدادا للموسم الجديد 2022_2023 ، و كذلك خوض منافسات البطولة العربية أوائل اكتوبر القادم بدولة الكويت .