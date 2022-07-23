شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف مع الأهلى قبل الإصابة بمزق فى العضلة الضامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه محمد شريف مهاجم النادى الأهلى شبح الغياب عن الملاعب من أربعة لستة أسابيع بعدما تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة فى مباراة الزمالك بنهائى كأس مصر واستدعت تغييره فى الدقيقة 25 من المباراة والدفع بزميله حسام حسن مهاجم الفريق الذى تجح فى تسجيل هدف رغم خسارة المارد الأحمر بهدفين.

وشارك محمد شريف مع الأهلى فى 102 مباراة بكل البطولات بإجمالى 6201 دقيقة سجل خلالها 44 هدف وصنع 11 هدفا وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقب لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وشارك مع منتخب مصر فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.

وتوج محمد شريف بلقب هداف الدوري المصرى وهداف دوري الأبطال الأفريقى بالموسم الماضى، وتبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو.