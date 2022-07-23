شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف مع الأهلى قبل الإصابة بمزق فى العضلة الضامة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه محمد شريف مهاجم النادى الأهلى شبح الغياب عن الملاعب من أربعة لستة أسابيع بعدما تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة فى مباراة الزمالك بنهائى كأس مصر واستدعت تغييره فى الدقيقة 25 من المباراة والدفع بزميله حسام حسن مهاجم الفريق الذى تجح فى تسجيل هدف رغم خسارة المارد الأحمر بهدفين.
وشارك محمد شريف مع الأهلى فى 102 مباراة بكل البطولات بإجمالى 6201 دقيقة سجل خلالها 44 هدف وصنع 11 هدفا وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقب لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وشارك مع منتخب مصر فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.
وتوج محمد شريف بلقب هداف الدوري المصرى وهداف دوري الأبطال الأفريقى بالموسم الماضى، وتبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو.
بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.
وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.
ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.