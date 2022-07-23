شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
س : ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والجونة؟
ج: تقام مباراة الأهلي والجونة في السادسة والنصف من مساء غداً ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة السادسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز.
س: ما هو موقف الأهلي في بطولة الدوري؟
ج: يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة من 23 مباراة خاضها في البطولة المحلية حتى الأن ، وفاز الأهلي في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات وسجل 48 هدفاً وسكنت شباكه 28 هدفاً.
س: وماذا عن موقف الجونة في جدول الدوري؟
ج: يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة جمعهم من 25 مباراة ، وفاز في 7 مباريا وتعادل في 5 وخسر 13 مباراة ، وسجل 24 هدف وأستقبلت شباه 32 هدفاً.
س: ماذا فعل الأهلي في أخر مباراة بالدوري؟
ج: الاهلي خسر من بيراميدز بثنائية نظيفة السبت الماضي في الدوري.
س: ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟
ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.