شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة في الدوري حيث تعول عليها الجماهير أمالاً عريضة من أجل الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارتين الأخيرتين أمام بيراميدز في الدوري والزمالك بنهائي كأس مصر ، ونرصد في السطور التالية ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي والجونة :





س : ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والجونة؟

ج: تقام مباراة الأهلي والجونة في السادسة والنصف من مساء غداً ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة السادسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز.

س: ما هو موقف الأهلي في بطولة الدوري؟

ج: يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة من 23 مباراة خاضها في البطولة المحلية حتى الأن ، وفاز الأهلي في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات وسجل 48 هدفاً وسكنت شباكه 28 هدفاً.

س: وماذا عن موقف الجونة في جدول الدوري؟

ج: يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة جمعهم من 25 مباراة ، وفاز في 7 مباريا وتعادل في 5 وخسر 13 مباراة ، وسجل 24 هدف وأستقبلت شباه 32 هدفاً.

س: ماذا فعل الأهلي في أخر مباراة بالدوري؟

ج: الاهلي خسر من بيراميدز بثنائية نظيفة السبت الماضي في الدوري.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.