شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب مصر للناشئات تحت 15 سنة بذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئات تحت 15 سنة، ببطولة أفريقيا لكرة تنس الطاولة، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس، بنتيجة 3 / 0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، في مدينة رادس بدولة تونس الشقيقة.

ومثل منتخب مصر في البطولة، اللاعبات هنا جودة وحبيبة الباسومي ورسل فتحي ولانا حازم، تحت قيادة المدير الفنى هشام إسماعيل.

وشهدت المباراة فوز اللاعبات: هنا جودة 11-2 و11-6 و11-3، وحبيبة الباسومي 8-11 و11-7 و12-14 و11-8 و11-3، ورسل فتحى 5-11 و11-5 و11-6 و11-6.







