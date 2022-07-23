شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: نظمنا مونديال السلاح فى 90 يوما.. والحسيني صاحب فكرة قناع توت عنخ آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سمير، مدير بطولة العالم للسلاح وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، عن سعادته برد فعل العالم على تنظيم المونديال والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال سمير فى تصريحات صحفية: بدأنا التنظيم الفعلي لبطولة لعالم قبل البطولة بثلاثة أشهر وكان مجلس الإدارة في انعقاد دائم لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالمونديال.

وأضاف: التزمنا بكافة المعايير العالمية والخاصة بالتنظيم المثالي للبطولة ولم يحدث أن علق الاتحاد الدولي على شئ وهو ما يؤكد نجاحنا في التنظيم.

وعن فكرة قناع توت عنخ أمون قال سمير: عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح عرض الفكرة وأخذت في التطوير حتى وصلت لما هو عليه الآن.

وأكمل: الغرض من الفكرة هو إضفاء الطابع الفرعوني واللمسة الحضارية والتاريخية على البطولة ونالت الفكرة إعجاب جميع المشاركين.

وأوضح: تنظيم البطولة لم يكن سهلا منذ البداية لأننا نافسنا عدة دول تقدمت بملف لإستضافة البطولة ولكن نجح عبد المنعم رئيس الاتحاد في إقناع الدول بالتصويت لمصر.

وعن نتائج منتخب مصر للسلاح: وضعنا خطة طويلة الأمد للوصول إلى ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024 وبالفعل النتائج التي حققناها في كافة البطولات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.