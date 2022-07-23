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موعد مباراة الزمالك وسموحة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك ، نظيره سموحة، في التاسعة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بتتويجه بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الجزيري – شيكابالا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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