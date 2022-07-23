شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث بعد خسارة كأس مصر: الأهلي عمره ما ينكسر ولو وقع ليه ألف قومه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عم حارث، عامل غرف الملابس بالنادى الأهلى، عن حزنه الشديد لخسارة بطولة كأس مصر أمام منافسه الزمالك، في المباراة التى أقيمت مساء الخميس الماضي، مؤكدا أن الأهلى عمره ما ينكسر.

ونشر عم حارث، عبر حسابه على انستجرام، فيديو يظهر تعبيراته الحزينة والمعبرة عن أحداث سير المباراة، أتبعها بتعليق: "الأهلي عمره ما ينكسر ولو وقع ليه ألف قومة".

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر، بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتها مساء الخميس الماضي، بإستاد القاهرة الدولي، سجل ثنائية الزمالك زيزو وإمام عاشور، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد حسام حسن.

من ناحية أخرى، استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى على إعادة حسام حسن، مهاجم الفريق للتشكيل الأساسى بداية من مواجهة الجونة وذلك لتعويض غياب محمد شريف الذى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وهو ما يبعده عن الملاعب مدة تزيد عن الشهر.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة سواريز، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الأحد، على إستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.















